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Новости

15 апреля, 14:30

Происшествия

Новости мира: в Турции выпустили итоги расследования пожара в стамбульском ночном клубе

Новости мира: в Турции выпустили итоги расследования пожара в стамбульском ночном клубе

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В Турции опубликовали итоги расследования пожара в ночном клубе Стамбула, где погибли 29 человек. Причиной возгорания стала искра от сварочного аппарата. В здании не было указателей пожарных выходов, а система тушения и пожарные шкафы не работали.

Тем временем в Китае массово перекрашивают крыши домов в синий цвет. Новая мода распространилась на многие страны после того, как на гавайском острове Мауи в пожарах не сгорели дома, автомобили и другие предметы синего цвета.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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