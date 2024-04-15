Новости мира: в Турции выпустили итоги расследования пожара в стамбульском ночном клубе

В Турции опубликовали итоги расследования пожара в ночном клубе Стамбула, где погибли 29 человек. Причиной возгорания стала искра от сварочного аппарата. В здании не было указателей пожарных выходов, а система тушения и пожарные шкафы не работали.

Тем временем в Китае массово перекрашивают крыши домов в синий цвет. Новая мода распространилась на многие страны после того, как на гавайском острове Мауи в пожарах не сгорели дома, автомобили и другие предметы синего цвета.

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