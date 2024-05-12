Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 09:30

Происшествия

Новости регионов: жильцов обрушившегося дома в Республике Коми начнут переселять 15 мая

Новости регионов: жильцов обрушившегося дома в Республике Коми начнут переселять 15 мая

Новости регионов: ангар со стройматериалами загорелся в Наро-Фоминске

Новости регионов: спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома в Печоре

ДТП произошло на пересечении Бакунинской улицы и Спартаковской площади

Прокуратура Республики Коми начала проверку по факту обрушения подъезда дома

14 человек эвакуировали из обрушившегося дома в Республике Коми

Новости мира: наводнение из-за ливней произошло в Афганистане

Спасатели начали разбирать завалы на месте обрушения дома в Печоре

Обрушившаяся часть пятиэтажного дома в Республике Коми была нежилой

Пятиэтажный дом частично обрушился в Республике Коми

В городе Печора Республики Коми готовятся к переселению людей из обрушившегося общежития. В новое жилье их начнут перевозить 15 мая. К этому моменту специалисты должны завершить осмотр здания, а жильцы смогут забрать из квартир вещи и документы. ЧП произошло днем 11 мая. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Тем временем ночью 12 мая во Владивостоке загорелось краболовное судно. Оно стояло на ремонте в бухте Диомид. Огонь успел охватить каюты в кормовой части корабля. Из-за возгорания 50 квадратных метров плавсредства оказались повреждены. Погибших и пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика