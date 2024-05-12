Новости регионов: жильцов обрушившегося дома в Республике Коми начнут переселять 15 мая

В городе Печора Республики Коми готовятся к переселению людей из обрушившегося общежития. В новое жилье их начнут перевозить 15 мая. К этому моменту специалисты должны завершить осмотр здания, а жильцы смогут забрать из квартир вещи и документы. ЧП произошло днем 11 мая. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Тем временем ночью 12 мая во Владивостоке загорелось краболовное судно. Оно стояло на ремонте в бухте Диомид. Огонь успел охватить каюты в кормовой части корабля. Из-за возгорания 50 квадратных метров плавсредства оказались повреждены. Погибших и пострадавших нет.

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