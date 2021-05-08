Из окна московской многоэтажки выпал годовалый мальчик

Прокуратура проводит проверку после происшествия на западе столицы. Там с 6 этажа дома по улице Маршала Неделина выпал годовалый мальчик.

У ребенка многочисленные травмы. Он в реанимации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.