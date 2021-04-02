Почти 30 авиарейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве фиксируются отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
Известно, что в трех столичных аэропортах отменили и задержали 26 рейсов.
Больше всего корректировок произошло в аэропорту Внуково. Там изменили время вылета для 9 самолетов. Еще 8 лайнеров не взлетят вовсе.
В воздушной гавани Домодедово задержали 5 рейсов. При этом 3 вылета были отменены.
В аэропорту Шереметьево сообщили об отмене одного рейса.
Причины корректировок неизвестны.
Ранее Росавиация ввела ограничения по числу городов, из которых могут осуществляться авиарейсы в Турцию. Новые правила действуют с 1 апреля.
Росавиация не разрешила полеты в Турцию из 13 городов России