Почти 30 авиарейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Известно, что в трех столичных аэропортах отменили и задержали 26 рейсов.

Больше всего корректировок произошло в аэропорту Внуково. Там изменили время вылета для 9 самолетов. Еще 8 лайнеров не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Домодедово задержали 5 рейсов. При этом 3 вылета были отменены.

В аэропорту Шереметьево сообщили об отмене одного рейса.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее Росавиация ввела ограничения по числу городов, из которых могут осуществляться авиарейсы в Турцию. Новые правила действуют с 1 апреля.