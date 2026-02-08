Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о взрыве петарды в Люберцах

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о взрыве петарды в руках у подростка в подмосковных Люберцах.

16-летний молодой человек вышел выносить мусор и недалеко от подъезда возле контейнеров нашел предмет, похожий на петарду. Когда подросток поднял его, прогремел взрыв. В результате парень получил травму, врачи ампутировали ему фаланги большого пальца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

