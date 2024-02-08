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08 февраля, 16:45

Происшествия

Новости регионов: строительные бытовки сгорели в центре Петербурга

Новости регионов: строительные бытовки сгорели в центре Петербурга

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Крупный пожар произошел в центре Петербурга. На Васильевском острове загорелся комплекс из восьми бытовок. Огонь быстро охватил все помещения общей площадью 160 квадратных метров, пламя вырывалось из-под кровли. По данным МЧС, в момент возгорания внутри находились люди, но все успели эвакуироваться. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В Иванове прорвало теплотрассу. В городе без отопления и горячей воды остались шесть тысяч человек в 42 домах. Диаметр повреждения составляет около 50 сантиметров.

На Челябинскую область обрушились снегопады и метели. На дорогах – плохая видимость, гололедица и снежные заносы. Штормовое предупреждение продлили на сутки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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