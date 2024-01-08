Число пострадавших в ДТП в Новгородской области достигло 16

Число пострадавших в ДТП в Новгородской области на трассе М-11 достигло 16. В районе Великого Новгорода столкнулись 50 машин.

Из-за аварии движение оказалось полностью перекрыто. Машины пускают в объезд через трассу М-10, съехать на нее можно на 545 километре. По последним данным МЧС, четверо человек погибли, в том числе один ребенок. На месте организованы мобильные пункты обогрева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.