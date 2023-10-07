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07 октября, 13:15

Политика

В Израиле число погибших в результате обстрелов из сектора Газа выросло до 20 человек

В Израиле число погибших в результате обстрелов из сектора Газа выросло до 20 человек

Число погибших в Израиле в результате обстрелов выросло до шести

Число погибших в Израиле в результате обстрелов из сектора Газа выросло до шести

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В Израиле в результате обстрелов со стороны сектора Газа число погибших выросло до 20, пострадавших – более 500 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильских журналистов.

Движение ХАМА заявило, что начинает масштабную операцию против Израиля и выпустило по нему тысячи ракет. Телеканал Al Arabiya показал, как десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории рядом с сектором Газа. Полиция Израиля сообщила, что в данный момент в 14 районах страны действуют 60 террористов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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