Чрезвычайное положение объявили в городе Джуно на Аляске из-за наводнения

В городе Джуно на Аляске объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения. Его вызвал прорыв естественной ледяной плотины. Последняя сдерживала озеро в верховьях реки.

Разрушено несколько прибрежных строений, перекрыто движение на местных дорогах и мостах. При этом метеорологи утверждают, что вероятность такого наводнения составляла менее 1%. Уровень воды быстро падает, но местных жителей все равно просят держаться подальше от реки.

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