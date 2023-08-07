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Чрезвычайное положение объявили в городе Джуно на Аляске из-за наводнения

Чрезвычайное положение объявили в городе Джуно на Аляске из-за наводнения

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В городе Джуно на Аляске объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения. Его вызвал прорыв естественной ледяной плотины. Последняя сдерживала озеро в верховьях реки.

Разрушено несколько прибрежных строений, перекрыто движение на местных дорогах и мостах. При этом метеорологи утверждают, что вероятность такого наводнения составляла менее 1%. Уровень воды быстро падает, но местных жителей все равно просят держаться подальше от реки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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