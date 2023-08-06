Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В аварии столкнулись четыре автомобиля, происшествие случилось на 16 километре трассы "Тамань-Веселовка". Обстоятельства ДТП устанавливаются полицией.

"В двух автомобилях погибли водители и пассажиры – 4 человека. В двух других транспортных средствах трое пострадавших", – указано в сообщении.

Согласно предварительной информации правоохранительных органов, водитель "Chery Amulet" выехал на встречную полосу и столкнулся с 3 автомобилями "Toyota RAV4", "Hyundai Solaris" и "Hyundai Elantra".

Среди пострадавших – девочка 16 лет.

До этого сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае. В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.

Два автомобиля столкнулись на Рижской эстакаде