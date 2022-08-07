Названа причина происшествия с рабочими в Люблине

Трое рабочих пропали в канализационном коллекторе в Люблине. Как заявили в комплексе городского хозяйства Москвы, на Краснодарской улице работали сотрудники подрядной организации.

Из-за мощного ливня в колодце, где находилась бригада, резко поднялся уровень воды. О происшествии рассказали очевидцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

