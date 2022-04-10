Росгвардейцы в Курске спасли ребенка и собаку, упавших в колодец

Росгвардейцы в Курске спасли ребенка и белого пуделя, провалившихся в канализационный колодец. Четырехлетний мальчик угодил в яму на прогулке с друзьями. Те в беде не бросили, позвали на помощь взрослых.

На удачу мимо проезжал патруль. Один из сотрудников спустился за ребенком. Плачущего мальчика из ловушки быстро освободили. А пока ребенка укутывали и успокаивали, в колодце оказался пудель, который крутился рядом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.