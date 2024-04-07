Новости мира: три человека погибли из-за взрыва на стрельбище в Тбилиси

Мощный взрыв прогремел на частном стрельбище в Тбилиси. Три человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщает МВД Грузии. Причины взрыва пока неизвестны.

Около 70 авиарейсов в Великобритании отменены из-за шторма Кэтлин, который обрушился на британский архипелаг. Там бушует ветер с порывами до 30 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено на северо-западе и юго-западе Англии, а также на части Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

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