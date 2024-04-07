Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 16:45

Происшествия

Новости мира: три человека погибли из-за взрыва на стрельбище в Тбилиси

Новости мира: три человека погибли из-за взрыва на стрельбище в Тбилиси

Путин поручил главе МВД обеспечить охрану правопорядка в зонах паводков

Грузовик загорелся на трассе М-11 в Московской области

Ущерб от паводка в Оренбургской области может превысить 21 млрд рублей

Три автомобиля столкнулись на Новослободской улице в Москве

Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера

ДТП с участием нескольких авто произошло на Новослободской улице в Москве

Глава МЧС Куренков отправился в подтопленные районы Орска

Зона подтопления увеличилась из-за нового прорыва дамбы в Орске

Глава МЧС по поручению президента прибыл в пострадавший от паводка Орск

Мощный взрыв прогремел на частном стрельбище в Тбилиси. Три человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщает МВД Грузии. Причины взрыва пока неизвестны.

Около 70 авиарейсов в Великобритании отменены из-за шторма Кэтлин, который обрушился на британский архипелаг. Там бушует ветер с порывами до 30 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено на северо-западе и юго-западе Англии, а также на части Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика