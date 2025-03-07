Задержанный в США террорист сознался в причастности к стрельбе в "Крокус Сити Холле"

В США задержали организатора взрыва в Кабуле Мохаммада Шарифуллу. На допросе он сознался в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Он заявил, что инструктировал исполнителей.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Тогда вооруженные люди ворвались на концертную площадку и начали расстреливать людей. Впоследствии начался пожар, который нанес серьезный ущерб зданию. Позднее были арестованы 12 фигурантов уголовного дела. 3 марта были завершены следственные действия по делу.

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