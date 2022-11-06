Крупный пожар произошел в кафе на плато Ай-Петри в крымском поселке Охотничье. От кафе огонь перекинулся на хозпостройку и почти полностью захватил оба здания. Возгорание, которое охватило площадь в 1 200 квадратных метров, удалось потушить с помощью 25 пожарных и 9 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Еще один пожар произошел минувшей ночью в селе Малая Лая Свердловской области. Там горело здание площадью 2 000 квадратных метров – загорелась кровля двухэтажного здания. Возгорание удалось локализовать, людей удалось вывели из здания до приезда спасателей.

Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где погибли 13 человек, полностью потушили. С огнем, который разгорелся в ночь на субботу, боролись около 18 часов. Пламя, по предварительным данным, разгорелось из-за того, что один из гостей клуба выстрелил из ракетницы. Он уже задержан и дает признательные показания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

