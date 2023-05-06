Склады загорелись после лесных пожаров в Свердловской области. Из-за плотной завесы дыма, видимость почти нулевая.

По информации СМИ, огонь перешел на склад, где может храниться до 15 тонн пороха. Вблизи расположены еще 19 таких же хранилищ. Объявлена эвакуация соседнего поселка Первомайский. Ситуацию власти региона сейчас оценивают как критическую, на месте действует режим ЧС.

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