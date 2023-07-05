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Новости регионов: в Красноярском крае рабочие уронили аварийный тополь на крышу дома

Новости регионов: в Красноярском крае рабочие уронили аварийный тополь на крышу дома

Российские силовики арестовали двух пособников олигарха Черняка, спонсировавшего терроризм

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Пожарные потушили возгорание на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде

Новости часа: число раненых при обстреле Донецка и Макеевки в ДНР достигло восьми

В Красноярском крае коммунальщики решили спилить переросший тополь, который угрожал двухэтажному дому. Но ствол упал на дом, который хотели обезопасить. Дерево оборвало и линии электропередачи. Позже кровлю и провода восстановили. Санитарную вырубку намерены продолжать.

В Заполярье спасли туриста. Это участник незарегистрированной группы, который получил травмы во время восхождения. Спасатели оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное и передали его врачам города Кировска.

В Краснодарском крае начинается угрожающая здоровью жара. Она продержится как минимум три дня. Столбики термометров поднимутся до 39 градусов. Такие показатели считают опасным природным явлением.

Бурятию накрыли мощные ливни. Там под воду уходит Курумканский район. Уже из берегов вышла река Сухотка. Из-за этого затопило трассу в Улан-Удэ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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