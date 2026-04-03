Более 350 пассажиров сошедшего с рельсов поезда Москва – Челябинск доставили в Ульяновск. Оттуда они продолжат путь. Для вывоза пассажиров направили поезд и автобусы.

На вокзале Ульяновск-Центральный организовали пункт осмотра. Пострадали 24 человека. Среди них – четверо детей. Ранее сообщалось, что у двоих переломы, остальные получили ушибы. Погибших нет. Людей эвакуировали из опрокинутых вагонов.

