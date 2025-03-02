Пожар на складе пластиковой продукции под Ногинском локализовали на 9,5 тыс "квадратов"

Пожар на складе пластиковой продукции под Ногинском локализовали на 9,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняет наличие в помещении газовых баллонов. Часть здания обрушилась.

Пожар начался рано утром 2 марта. Несмотря на масштаб пожара, пострадавших нет. Однако на месте дежурят скорые. Передвижная лаборатория измеряет уровень токсичных и вредных веществ в воздухе.

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