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29 апреля, 22:30

Политика

Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Грузии

Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Грузии

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В Тбилиси прошел митинг в поддержку закона об иноагентах. Несколько тысяч сторонников правящей партии "Грузинская мечта" собирались у здания парламента. В течение нескольких часов к ним с трибуны обращались лидеры партии. В своих выступлениях они отметили необходимость принятия закона и укрепления суверенитета страны.

Полиция в Париже разогнала студенческий протест в поддержку Палестины. Молодые люди собрались у университета Сорбонна. Студенты выкрикивали лозунги, а затем устроили сидячий протест напротив входа в учебное заведение.

Один из священных городов ислама – МедИна в Саудовской Аравии – уходит под воду. Виной всему сильные осадки. Дожди в регионе идут без перерыва.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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