Фестиваль "Времена и эпохи" впервые пройдет на площадках "Кинопарка"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Исторический фестиваль "Времена и эпохи", который пройдет в столице с 12 по 16 июня, впервые выйдет за пределы Садового кольца и займет территорию "Кинопарка" "Москино". Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Как отметил генеральный директор "Кинопарка" Кирилл Косенко, гости смогут посетить мастер-классы, на которых им расскажут про Москву 1940-х годов и про Дикий Запад.

"В этом году он проходит всего лишь на двух локациях из 12 уже готовых, потому что на других локациях у нас где-то проходят съемки, где-то заканчиваем декорирование", – уточнил Косенко.

В свою очередь, в пресс-службе "Московских сезонов" напомнили, что фестиваль объединит в себе более 60 реконструкторов из восьми зарубежных стран, среди которых Италия, Франция, Япония, Турция и Бельгия. Ожидается, что реконструкции в формате дополненной реальности в столичных парках соберут не менее 250 участников единовременно на каждой площадке.

При этом одним из самых масштабных шоу станет взятие Парижа вместе с русскими солдатами в ландшафтном парке "Митино". Участники смогут почувствовать себя современниками событий Наполеоновских войн. Среди локаций для них подготовят лагеря русской и французской армий, выставки и ремесла, конное шоу драгун и парад победителей в столице Франции.

Между тем на территории парка "Акведук" горожан будет ждать эпоха Античности. Так, в центре реконструкции пройдут битва за Пантикапей в I веке нашей эры и новая римско-боспорская война.

Ранее Сергей Собянин рассказал, из 54 площадок фестиваля "Времена и эпохи" 17 будут расположены в центре города, 25 – в округах в разных районах, оставшиеся 12 площадок – в различных парках. Помимо этого, в этом году планируется опробовать несколько новых площадок. К примеру, на Главной аллее ВДНХ состоится реконструкция исторических парадов физкультурников времен СССР.