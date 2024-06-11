The Guardian: Сингапур отменит запрет на содержание домашних кошек

Фото: 123RF/supaleka

Жителям многоквартирных домов в Сингапуре разрешат держать котов. Соответствующий запрет в городе-государстве ввели 35 лет назад, сообщает The Guardian.

Новые правила вступят в силу в сентябре 2024 года для владельцев квартир в многоквартирных домах под управлением совета по жилищному строительству и развитию. Такое жилье есть у 80% населения Сингапура, говорится в материале.

По информации издания, с момента снятия запрета сингапурцы смогут держать в квартире двух кошек, а также одну собаку из одобренных пород. Для этого им нужно будет пройти бесплатный учебный курс по содержанию питомца, чипировать животное и зарегистрировать. Кроме того, людей обяжут принимать разумные меры, чтобы обезопасить кошек от падения из окон и вентиляционных отверстий домов. Уже выписанные штрафы отменят, указали авторы статьи.

В данный момент за содержание кота в квартире жителям грозит штраф до четырех тысяч сингапурских долларов (более 260 тысяч рублей). Как пишет издание, многие сингапурцы долгое время игнорировали запрет, а наказание обычно наступало после жалоб соседей по дому.

Запрет за содержание домашних кошек установили в 1989 году. Представители совета по жилищному строительству и развитию объяснили это тем, что животные убегают из квартир, линяют, справляют нужду в общественных местах и издают неприятные звуки.

Ранее ветеринары рассказали, как составить рацион кошки. По их словам, корм животных должен быть сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов, включать в себя мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пища питомца должна быть теплой, не горячей и не холодной. Также важно, чтобы у питомца всегда был доступ к чистой воде.