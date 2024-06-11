Суд Москвы приговорил к 14 годам колонии научного руководителя ЧВК "ЕНОТ"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Кунцевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима Андрея Молокоедова, которого считают научным руководителем частной военной компании (ЧВК) "Единые народные общинные товарищества" (ЕНОТ), предает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, его признали виновным в статьях "Создание преступного сообщества", "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Вымогательство".

Ранее прокурор потребовал приговорить Молокоедова к 14,5 года, который до этого находился под стражей более пяти лет. При этом защита настаивала на его полном оправдании в связи с отсутствием события преступления.

4 июня Гарнизонный военный суд Москвы оправдал четверых членов ЧВК "ЕНОТ". Согласно приговору суда, майор запаса Александр Мрищук оправдан по статье "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" и "Принуждение к даче показаний", а также по статье "Разбой" из-за его непричастности. Также суд отклонил все заявленные к фигурантам дела гражданские иски от потерпевших.

В свою очередь, прокуратура требовала приговорить Мрищука к 17 годам колонии в связи с организацией преступного сообщества с использованием служебного положения. При этом остальным подсудимым обвинение потребовало назначить от 12 до 15 лет колонии строгого режима.

В итоге суд оправдал четверых фигурантов, а одному, Олегу Очеретному, несмотря на оправдание по ряду эпизодов, дали один год ограничения свободы. Очеретному необходимо отмечаться два раза в месяц в соответствующих органах.