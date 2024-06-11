Первый этап чемпионата по мотогонкам Motoring состоится 14–16 июня

Фото: пресс-служба чемпионата Motoring

Новый сезон главного чемпионата страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам Motoring-2024 начнется на столичном автодроме Moscow Raceway 14–16 июня.

В первые два дня соревнований состоятся тренировочные заезды и квалификации для всех технических дисциплин. Главный день первого этапа намечен на 16 июня. На автодроме состоится семейный фестиваль музыки и спорта с развлечениями на любой вкус: пять зрелищных гонок с участием свыше 100 пилотов и более 25 команд со всей России, выступления артистов, кавер-групп и диджей-сет, комфортная лаундж-зона с напитками и закусками для просмотра заездов прямо на треке.

Для юных гостей приготовят большую зону с интерактивными развлечениями. Также 16 июня по традиции пройдут детские гонки на беговелах, в которых ребята поборются за кубки победителей и звание быстрейшего. Кроме того, будут организованы бесплатные свободные заезды на прокатных беговелах.

Всего в рамках чемпионата Motoring сезона/2024 запланировано шесть этапов в Москве и Санкт-Петербурге. Заключительный пройдет в столичном регионе с 30 августа по 1 сентября.

Ранее более 15 тысяч человек приняли участие в Московском мотофестивале. Заезд в честь открытия мотосезона состоялось уже в десятый раз.

