Ярмарка яхт и катеров "Водный мир" состоится в Долгопрудном 28–30 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская ярмарка яхт и катеров "Водный мир" состоится в Международном московском яхтенном порту в Долгопрудном с 28 по 30 июня.

На мероприятии удастся познакомиться с новыми моделями отечественного судостроения, протестировать судна на воде и задать экспертам все интересующие вопросы. Особое внимание на ярмарке уделят аэролодкам премиум-класса "Север", на которых можно передвигаться круглый год по воде, снегу, льду, болотам и торосам.

Кроме экспозиции, организаторы подготовили мастер-классы и соревнования, спортивные площадки и зоны для обучения управлению парусной и моторной яхты. Также на территории есть ресторан, где можно организовать деловую встречу или просто провести время в приятной компании.

Первая подобная ярмарка состоялась в порту в 2010 году. Мероприятие получило признание не только профессионалов, но и просто увлеченных водной стихией. Каждый год ярмарка привлекает более 50 участников, а на продажу выставляется от 35 до 75 катеров и моторных яхт. Ее гостями становится в среднем примерно три тысячи человек.

Во все дни ярмарка будет открываться в 12:00, однако время закрытия разное: 28 июня она работает до 18:00, 29-го – до 19:00, 30-го – до 17:00.

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