11 июня, 19:06Происшествия
Полиция задержала мужчину за прыжок с Крымского моста на теплоход в Москве
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Сотрудники транспортной полиции задержали 20-летнего жителя Кемеровской области за прыжок с Крымского моста в Москве на прогулочный теплоход. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Он рассказал, что хотел бесплатно прокатиться на теплоходе. Однако такое объяснение не помогло избежать административной ответственности", – написала представитель ведомства.
Волк отметила, что правоохранители составили на нарушителя протоколы за мелкое хулиганство, нарушение требований в области транспортной безопасности и потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.
Ранее Управление МВД РФ по Алтаю организовало проверку после публикации в интернете видео, на кадрах которого 31-летний житель Новосибирска справляет нужду со священного перевала Кату-Ярык. Полицейские устанавливают местонахождение нарушителя, а его действия классифицировали по статье о мелком хулиганстве.
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