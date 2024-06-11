Полиция задержала мужчину за прыжок с Крымского моста на теплоход в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники транспортной полиции задержали 20-летнего жителя Кемеровской области за прыжок с Крымского моста в Москве на прогулочный теплоход. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Он рассказал, что хотел бесплатно прокатиться на теплоходе. Однако такое объяснение не помогло избежать административной ответственности", – написала представитель ведомства.

Волк отметила, что правоохранители составили на нарушителя протоколы за мелкое хулиганство, нарушение требований в области транспортной безопасности и потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

Ранее Управление МВД РФ по Алтаю организовало проверку после публикации в интернете видео, на кадрах которого 31-летний житель Новосибирска справляет нужду со священного перевала Кату-Ярык. Полицейские устанавливают местонахождение нарушителя, а его действия классифицировали по статье о мелком хулиганстве.