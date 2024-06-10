Мужчина из Новосибирска справил нужду со священного перевала Кату-Ярык на Алтае

Фото: телеграм-канал SHOT

Управление МВД РФ по Алтаю организовало проверку после публикации в Сети видеоролика, на котором 31-летний житель Новосибирска справляет нужду со священного перевала Кату-Ярык. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ролик начал распространяться в соцсетях накануне. На фоне негативной реакции со стороны пользователей мужчина и женщина с видео закрыли доступ к аккаунтам.

Сейчас полиция устанавливает местонахождение мужчины. Его действия классифицировали по статье о мелком хулиганстве.

Ранее Тверской районный суд арестовал женщин за надпись "ГУР" на памятнике маршалу Жукову в Москве. Женщины нанесли надпись на памятник с помощью баллончика с краской. По обвинительной статье им может грозить до пяти лет лишения свободы.

