Суд ужесточил приговор осужденным за скальпирование юноши в Электростали

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Московский областной суд согласился с доводами прокурора и ужесточил приговор осужденным за скальпирование юноши в Электростали Илье Тайгуншоеву и Зафару Разокову, пишет телеграм-канал подмосковной прокуратуры.

По данным ведомства, суд исключил из смягчающих вину обстоятельств активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поэтому наказание для каждого было усилено до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

"Приговор вступил в законную силу", – объяснили в пресс-службе.

Инцидент случился 9 июля 2023 года. По версии прокуратуры, осужденным не понравился цвет волос 19-летнего парня. В ходе конфликта они сняли с него скальп, из-за чего пострадавшего пришлось госпитализировать.

В начале 2024 года мужчин признали виновными в хулиганстве и причинении травм. Тогда суд приговорил их к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

