Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию референдумов в Москве

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию референдумов о вхождении в РФ новых областей. Об этом сообщили информагентства.

Несмотря на то, что заключительный день голосования будет 27 сентября, референдумы в освобожденных регионах уже посчитали состоявшимися. Проголосовать жители республик Донбасса могут и в России – на территории страны открыто более 600 участков, в том числе в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.