МО РФ: ВСУ разместили вооружение в медучреждениях Донбасса

Украинская сторона разместила тяжелое вооружение в медучреждениях ДНР, ЛНР, Одессы, сообщает Минобороны РФ.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, сообщает Минтруд.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил соболезнования народу США в связи со стрельбой в Техасе.

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