Миротворцы РФ сопроводили автоколонны с жителями Карабаха, убывающими в Армению. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

В сопровождении миротворцев из региона выехало пять автобусов и 41 единица личного автотранспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка.

По информации оборонного ведомства, в Карабахе продолжена сдача оружия под контролем миротворцев, сдано более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК, а также около 130 тысяч боеприпасов.