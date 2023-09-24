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24 сентября, 19:15

Политика

Миротворцы РФ сопроводили автоколонны с жителями Карабаха, убывающими в Армению

Миротворцы РФ сопроводили автоколонны с жителями Карабаха, убывающими в Армению

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Миротворцы РФ сопроводили автоколонны с жителями Карабаха, убывающими в Армению. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

В сопровождении миротворцев из региона выехало пять автобусов и 41 единица личного автотранспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка.

По информации оборонного ведомства, в Карабахе продолжена сдача оружия под контролем миротворцев, сдано более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК, а также около 130 тысяч боеприпасов.

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