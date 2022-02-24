Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля 2022, 22:45

политика

США и Индия поддерживают контакты по вопросу санкций в отношении РФ – Байден

США и Индия поддерживают контакты по вопросу санкций в отношении РФ – Байден

Джонсон объявил о санкциях против РФ

США выслали второго по значимости российского дипломата

Великобритания ввела санкции против России

Санкции против ВТБ коснутся карт банка за границей

Байден заявил, что Москва отвергла предложения Вашингтона о диалоге по безопасности

Войска США не будут участвовать в боях на Украине – Байден

США продолжают рассматривать санкции против Путина – Байден

Вещание ряда российских телеканалов запретили в Польше

Байден заявил о новых санкциях и экспортных ограничениях против РФ

США и Индия поддерживают контакты по вопросу санкций в отношении РФ. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика