24 февраля 2022, 22:45политика
США и Индия поддерживают контакты по вопросу санкций в отношении РФ – Байден
США и Индия поддерживают контакты по вопросу санкций в отношении РФ. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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