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07:15

Политика

Госсекретаря Франции уволили из-за съемки для Playboy

Госсекретаря Франции уволили из-за съемки для Playboy

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Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики Марлен Шьяппа покинула кабинет министров. Чиновнице пришлось уйти с должности после фотосессии для откровенного мужского журнала Playboy.

Официально она подала в отставку добровольно, но местные СМИ пишут, что факт фотосессии не оценили в Елисейском дворце. Сама Шьяппа заявила, что участвовала в съемке, чтобы защитить права женщин и обсудить с журналистом издания серьезные вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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