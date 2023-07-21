Госсекретаря Франции уволили из-за съемки для Playboy

Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики Марлен Шьяппа покинула кабинет министров. Чиновнице пришлось уйти с должности после фотосессии для откровенного мужского журнала Playboy.

Официально она подала в отставку добровольно, но местные СМИ пишут, что факт фотосессии не оценили в Елисейском дворце. Сама Шьяппа заявила, что участвовала в съемке, чтобы защитить права женщин и обсудить с журналистом издания серьезные вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



