Самолет Владимира Путина приземлился в Женеве. У трапа российского президента встречал кортеж. Сейчас Путин уже прибыл на виллу, где пройдет встреча с американским лидером.

Политолог Александр Асафов, комментируя недавнее интервью российского лидера, сообщил, что сценарий разговора был написан теми, кто инструктировал ведущего.

Его задача была вывести ситуацию либо на скандал, либо подтвердить те обвинения в сторону России и Владимира Путина, которые являются мейнстримной частью американской политической повестки.

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