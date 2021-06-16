Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом

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Владимир Путин прилетел в Женеву на саммит с американским коллегой Джо Байденом. Встреча пройдет на вилле Ла Гранж в 14:35 по московскому времени.

Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе.

Как сообщает РИА Новости, в российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков.

Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Песков ранее рассказал, что российская делегация направилась на переговоры в Женеву с рабочим настроем, а не воевать.

Предстоящую встречу Путина и Байдена прокомментировали политолог Юрий Светов и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По мнению политолога, важно, чтобы после саммита страны смогли вернуться к нормальным дипломатическим отношениям.

Брутер считает, что разговор двух президентов будет направлен на постановку тех вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Лидеры планируют обсудить проблему незаконных арестов граждан, региональные вопросы, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и другие аспекты.

Между тем Путин заявил, что на встрече с американским коллегой им необходимо восстановить личные контакты и создать реально функционирующие механизмы воздействия по направлениям, которые представляют взаимные интересы.

