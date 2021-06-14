Байден назвал Путина достойным соперником

Фото: KENZO TRIBOUILLARD/POOL/ТАСС
Президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина достойным соперников. Об этом сообщает ТАСС.
"Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник", – отметил американский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
Байден добавил, что на предстоящей встрече с российским президентом он намерен перечислить сферы потенциального сотрудничества РФ и США, назвав двусторонний саммит критически важным. Он также подчеркнул, что не хотел бы более распространяться о встрече 16 июня и предпочел бы говорить о ней после того, как она состоится.
Ранее бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что предстоящая встреча Путина и Байдена имеет большее значение для судеб мира, чем саммит НАТО.
По его мнению, североатлантический альянс уже не в состоянии диктовать РФ и Китаю свои условия. Он также добавил, что от встречи политиков зависят не только отношения двух стран, но и то, по какому пути будет развиваться весь мир – разоружения или гонки вооружений.
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