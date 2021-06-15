Байден прибыл в Женеву, где пройдет его встреча с Путиным

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Американский президент Джо Байден прибыл в Женеву, где 16 июня состоится саммит США – Россия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Самолет американского лидера приземлился в аэропорту Женевы в 16:16 по местному времени (17:16 мск). У трапа Байдена встретил президент Швейцарии Ги Пармелен.

Ранее помощник президента России рассказал, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена начнется 16 июня в 14:00 по московскому времени.

Она пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве. Лидеры планируют обсудить проблему незаконных арестов граждан, региональные вопросы, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и другие аспекты.