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16 марта, 23:15

Политика

Новости часа: на выборах проголосовали 90% избирателей, зарегистрированных на ДЭГ

Новости часа: на выборах проголосовали 90% избирателей, зарегистрированных на ДЭГ

Новости часа: итоговая явка на второй день выборов президента РФ превысила 53%

Явка на выборах президента РФ в Москве превысила 53%

Второй день голосования на выборах президента в Москве прошел штатно

Второй розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17 марта

В Москве почти 4,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента РФ

Новости часа: в Москве почти 4,3 млн человек проголосовали на выборах президента России

Явка на выборах президента России превысила 50%

В Москве более 3 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента

Новости часа: первые результаты выборов ожидаются после 21:00 17 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Явка в ходе дистанционного электронного голосования на федеральной платформе достигла 90%. Об этом свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что второй день голосования на выборах президента в Москве прошел штатно.

Несмотря на продолжающиеся кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев допущено не было, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

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