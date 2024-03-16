Новости часа: на выборах проголосовали 90% избирателей, зарегистрированных на ДЭГ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Явка в ходе дистанционного электронного голосования на федеральной платформе достигла 90%. Об этом свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что второй день голосования на выборах президента в Москве прошел штатно.

Несмотря на продолжающиеся кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев допущено не было, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

