Выборы президента прошли в Турции

В Турции заканчивают подсчет голосов на президентских выборах. На пост главы государства претендуют три кандидата: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу и политик Синан Оган.

Всеобщее голосование проходило с 08:00 до 17:00 14 мая. Граждане Турции проявляют повышенный интерес к выборам, о чем свидетельствуют очереди на избирательных участках на западе Стамбула и переполненные урны.

Как прошли выборы в Турции? Будет ли второй тур? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.