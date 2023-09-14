"Актуальный репортаж": МВД Эстонии призвало к конфискации автомобилей с номера РФ

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил конфисковать или перерегистрировать машины с российскими номерами. Кроме того, их больше не пропускают через границу Латвии и Литвы.

Однако местные СМИ пишут, что страны так и не смогли договориться, что делать с теми автомобилями, которые уже находятся на территории ЕС. А жители Калининграда решают, как теперь добираться в центральную часть России.

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