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Политика

ВСУ попытались атаковать высоты в районе Клещеевки около Артемовска

ВСУ попытались атаковать высоты в районе Клещеевки около Артемовска

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Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток занять высоты в районе села Клещеевка, расположенного недалеко от Артемовска. Дело в том, что позиция у села выгодная с точки зрения логистики. Отмечается, что российские военные полностью контролируют ситуацию.

В течение нескольких суток украинские военные пытались атаковать позиции ВС РФ в Клещеевке из всех видов артиллерии. Как отметили эксперты, ВСУ хотели занять Клещеевку к саммиту НАТО, который прошел в Брюсселе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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