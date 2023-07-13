ВСУ попытались атаковать высоты в районе Клещеевки около Артемовска

Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток занять высоты в районе села Клещеевка, расположенного недалеко от Артемовска. Дело в том, что позиция у села выгодная с точки зрения логистики. Отмечается, что российские военные полностью контролируют ситуацию.

В течение нескольких суток украинские военные пытались атаковать позиции ВС РФ в Клещеевке из всех видов артиллерии. Как отметили эксперты, ВСУ хотели занять Клещеевку к саммиту НАТО, который прошел в Брюсселе.

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