Министр обороны Украины заявил, что силы ВСУ истощены

Силы ВСУ истощены, потери на поле боя большие. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Киеву нужно больше бронетехники и оружия от западных партнеров. При этом министр уточнил, что теперь ракетные системы малой дальности уже не входят в перечень приоритетной техники для ВСУ. В данный момент им необходимы дальнобойные артиллерийские установки.

Кроме военной техники на Украину едут и солдаты из разных стран. Точных данных об их количестве нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.