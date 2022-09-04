Эрдоган предложил выступить посредником для решения кризиса на ЗАЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником для решения кризиса с Запорожской АЭС. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Тем временем украинская артиллерия с Энергодара переключилась на Херсон. ВСУ нанесли удар по городу. Пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.