Артиллерия ЛНР уничтожила еще несколько укрепрайонов украинских боевиков. Ликвидированы места скопления бронетехники и живой силы противника.

В боях участвуют в том числе и резервисты. Они вышли на пенсию незадолго до начала спецоперации, но решили вернуться в строй и помочь освобождению городов Донбасса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.