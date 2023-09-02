Эксперты оценили положение ВСУ и ВС РФ на запорожском направлении

Минобороны России сообщает, что российские военные при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражают все атаки ВСУ около Работино и Вербового. По словам врио Запорожской области Евгения Балицкого, за одну атаку на запорожском направлении российские военнослужащие берут в плен до десяти украинских военнослужащих.

Как отметили военные эксперты, такая ситуация говорит не только о слабой подготовке бойцов ВСУ, но и о их неготовности вести бой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.