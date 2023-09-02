Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 08:45

Политика

Эксперты оценили положение ВСУ и ВС РФ на запорожском направлении

Эксперты оценили положение ВСУ и ВС РФ на запорожском направлении

В США заявили о готовности предоставить Украине снаряды с обедненным ураном

Администрация Байдена объявила набор юристов, чтобы противостоять процедуре импичмента

Западные страны передадут Украине десять танков Abrams в середине сентября

ВС РФ показали боевую работу реактивных систем "Торнадо-С" в зоне СВО

Пентагон занялся тайной НЛО

ВС РФ нанесли пять групповых ударов по пунктам управления ВСУ за неделю

Более 10 человек пострадали при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

Производство вооружений на Украине не поспособствует урегулированию конфликта – Песков

Лавров заявил, что РФ выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией

Минобороны России сообщает, что российские военные при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражают все атаки ВСУ около Работино и Вербового. По словам врио Запорожской области Евгения Балицкого, за одну атаку на запорожском направлении российские военнослужащие берут в плен до десяти украинских военнослужащих.

Как отметили военные эксперты, такая ситуация говорит не только о слабой подготовке бойцов ВСУ, но и о их неготовности вести бой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия БородинаНикита ПименовДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика