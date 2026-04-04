Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 4 апреля

Желтый уровень погодной опасности 5 апреля объявил Гидрометцентр РФ. Причиной стал сильный ветер, который ожидается в столице. По прогнозам, порывы будут достигать до 15 метров в секунду.

Уникальные экспонаты эпохи Средневековья выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Речь идет о Владимирской и Донской иконах Божией Матери. Обе святыни передала в безвозмездное пользование Третьяковская галерея на 49 лет.

Москва с тревогой воспринимает сообщения о новых обстрелах иранской АЭС "Бушер" и решительно осуждает это, заявила Мария Захарова. По словам официального представителя МИД, ситуация на электростанции все ближе подходит к опасной черте.

