Акция "Знамя Победы" прошла в колоннаде Музея Победы

Патриотическая акция "Знамя Победы" состоялась в колоннаде Музея Победы в Москве. Ее приурочили к годовщине водружения штурмового флага 150-й стрелковой дивизии над Рейхстагом.

Около 100 волонтеров развернули масштабную копию знамени. Артисты музыкального театра "На Поклонке" исполнили песню из патриотического мюзикла "Будет завтра". Композиция посвящена победе жизни и будущему, ради которого сражались советские солдаты.

