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Новости

29 ноября, 23:45

Общество

Жителям столицы рассказали, куда можно сдать свои старые вещи в Москве

Жителям столицы рассказали, куда можно сдать свои старые вещи в Москве

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Среднестатистический москвич ежегодно выбрасывает более 15 кг одежды

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Москвичам рассказали, куда сдать ненужную одежду

Перед Новым годом многие москвичи освобождают квартиры от ненужного. Эксперты подсчитали, что среднестатистический горожанин выбрасывает примерно 15–17 килограммов одежды в год, хотя 78% из этого можно переработать или отдать на благотворительность.

Часто во время стихийных уборок обнаруживаются вещи в хорошем состоянии, но владельцам они больше не нужны. Куда можно сдать такие находки?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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