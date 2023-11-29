Жителям столицы рассказали, куда можно сдать свои старые вещи в Москве

Перед Новым годом многие москвичи освобождают квартиры от ненужного. Эксперты подсчитали, что среднестатистический горожанин выбрасывает примерно 15–17 килограммов одежды в год, хотя 78% из этого можно переработать или отдать на благотворительность.

Часто во время стихийных уборок обнаруживаются вещи в хорошем состоянии, но владельцам они больше не нужны. Куда можно сдать такие находки?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.