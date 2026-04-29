Минтранс призвал водителей проверить автомобили перед майскими поездками

Москвичам рекомендовали заранее оценить техническое состояние автомобиля перед майскими праздниками. В том числе уровень жидкостей, работу света и тормозов, давление и состояние протектора шин. Также рекомендуется взять с собой аптечку, знак аварийной остановки, огнетушитель, фонарик, зарядку для телефона и воду.

Отдельно отмечается, что перед выездом важно проверить документы, прогноз погоды и заряд навигатора. Наиболее загруженными станут вечер 30 апреля, утро 1 мая и вечер 3 мая. В эти периоды водителям посоветовали соблюдать дистанцию и выбирать спокойный темп движения.

