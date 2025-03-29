Врач-диетолог рассказала, как выбрать полезные масляные заправки

Масляные заправки могут разнообразить вкус домашних салатов – в московских магазинах представлены десятки вариантов с разными специями и приправами. Диетологи рекомендуют выбирать нерафинированные масла холодного отжима – они сохраняют максимум полезных веществ.

Врач-диетолог Александра Разаренова советует избегать заправок с искусственными добавками – консервантами, гидрогенизированными маслами и красителями. Качественное масло должно быть прозрачным и однородным, с приятным ароматом без прогорклости.

Натуральные добавки – вяленые томаты, сухие травы и специи – делают вкус заправки ярче. Однако такие масла не подходят для жарки – их лучше использовать только для готовых блюд.

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