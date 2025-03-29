Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 10:00

Общество

Врач-диетолог рассказала, как выбрать полезные масляные заправки

Врач-диетолог рассказала, как выбрать полезные масляные заправки

Зоозащитники требуют закрыть зону с щенками в московском торговом центре

"Актуальный репортаж": почему аномально теплая зима увеличила рост заболеваемости

Москвичам рассказали о погоде 29 марта

Москвичи наблюдали густой туман ранним утром 29 марта

Стали известны результаты голосования "Театральный опрос"

Густой туман ожидается в Москве в ночь на 29 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 марта

"Мой район. Новости": отопление в Москве переведено на минимально возможные показатели

С Украины вернулись 25 жителей Курской области

Масляные заправки могут разнообразить вкус домашних салатов – в московских магазинах представлены десятки вариантов с разными специями и приправами. Диетологи рекомендуют выбирать нерафинированные масла холодного отжима – они сохраняют максимум полезных веществ.

Врач-диетолог Александра Разаренова советует избегать заправок с искусственными добавками – консервантами, гидрогенизированными маслами и красителями. Качественное масло должно быть прозрачным и однородным, с приятным ароматом без прогорклости.

Натуральные добавки – вяленые томаты, сухие травы и специи – делают вкус заправки ярче. Однако такие масла не подходят для жарки – их лучше использовать только для готовых блюд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаЕвгения Борода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика